Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna’da rehine krizi

Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı.

  • DHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını. Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz” dedi. Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi: Biz bu terör örgütünü bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi: Biz bu terör örgütünü bitireceğiz

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

Yurdum insanı kırdı geçirdi

Yurdum insanı kırdı geçirdi

Eksi 64 derecede hayat dondu

Eksi 64 derecede hayat dondu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA