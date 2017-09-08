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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı. Olayın bombalı araçla gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

  • DHA
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Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

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