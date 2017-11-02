Rus yanlıları bir Ukrayna askerini öldürdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Andrey Lısenko, Donbas’taki operasyonlara ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Luhansk bölgesinde Ukrayna askeri birliklerine yönelik ayrılıkçılar tarafından 8 kez havan topu saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

Krımskoe kenti yakınlarında Ukrayna birliklerinin bulunduğu bölgeye 82 milimetre kalibrelik 4 top mermisinin düştüğünü belirten Lısenko, Donetsk bölgesinde Avdeyevka, Kamenka ve Mayorska kenti yakınlarında ağır makineli tüfeklerden ayrılıkçılar tarafından saldırıda bulunulduğunu aktardı.

Lısenko, “Son bir günde Marinka kenti yakınlarındaki çatışmalarda Ukrayna Milli Muhafız Birliğinden bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Krımskoe’deki çatışmalarda da bir asker yaralandı.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana 10 bin 225 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 541 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.