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Umman, Hint alimin ülkeyi terk etmesini istedi

Umman makamlarının, Hindistan vatandaşı İslam alimi Süleyman Tahir el-Hüseyni en-Nedvi'den 'Suudi Arabistan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği' gerekçesiyle ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi.

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Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan vatandaşı Süleyman Tahir el-Hüseyni en-Nedvi'nin, 19 Eylül Salı günü Umman'daki bir üniversitede verdiği konferansta kullandığı ifadeleri kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Nedvi'nin, Umman'ın prensip ve siyasi yaklaşımına aykırı ifadeler kullandığı belirtilerek, Umman'ın bu sebeple Nedvi'den ülkeyi terk etmesini istediği aktarıldı.

Nedvi konferansta, "Amerikalılar Irak, Suriye ve Afganistan'da milyonlarca insanı öldürdü. Onlar kasaptır." demiş ve Suudi Arabistan'ı işaret ederek "İhvan'ı, Karadavi'yi ve Hamas'ı barındırdığı için Müslüman bir devlete karşı onlarla nasıl iş birliği yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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