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UNICEF: Yemenli kız çocukları "eğitimden mahrum"

UNICEF, Yemen'de kız çocuklarının yüzde 31'inin eğitim hakkından mahrum olduğunu bildirdi.

  • AA
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de kız çocuklarının yüzde 31'inin eğitim hakkından mahrum olduğunu bildirdi.

UNICEF Yemen Temsilciliğinin sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de kız çocuklarının yüzde 31'i eğitim alamıyor. Ülkede çatışmaların devam etmesi, eğitim seviyesine gölge düşürüyor ve durumu daha da kötüleştiriyor." denildi.

UNICEF'ten geçen ay yapılan açıklamada, Yemen'de 166 binden fazla öğretmenin Ekim 2016'dan bu yana maaşlarını alamadığı, ülkede 4,5 milyondan fazla öğrencinin de eğitim hayatına devam edemediği belirtilmişti. 

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