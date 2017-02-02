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Trump ile Schwarzenegger arasında 'Çırak' tartışması

Ünlü aktör ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, sunduğu programın reytingleriyle alay eden Trump'a, 'İşleri değişelim, senin işini ben devralayım da, insanlar yeniden rahat uyuyabilsin' cevabını verdi.

  • DHA
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2003-2011 yılları arasında Kaliforniya valisi olarak görev yapan unutulmaz oyuncu Arnold Schwarzenegger, Twitter'dan yayınladığı videoda "Hey Donald, benim harika bir fikrim var: Neden işlerimizi değiştirmiyoruz?" diyerek Başkan'a cevap verdi. Schwarzenegger “Sen televizyon işini devral, çünkü 'reyting' konusunda gerçekten uzmansın. Ben de senin işini devralayım da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsinler," diye konuştu.

Trump bugün katıldığı 'Ulusal Dua Kahvaltısı' etkinliğinde, "Ben başkanlığı aday olduğumda, The Apprentice (Çırak) programında yerimi alması için çok büyük bir film yıldızı tuttular. Sonrasında ne olduğunu gördük. The Apprentice programının reytingleri için de dua edelim" diyerek gülmüştü. Programın yapımcısı Mark Burnett'e de takılan Trump, "Reytingleri dibe vurdu, tam bir felaket. Mark bir daha asla Trump'a karşı bahse girmeyecektir" demişti.

İş hayatıyla ilgili bilgi ve becerilerini ortaya koyan yarışmacıların rekabet ettiği The Apprentice programını, uzun süre Donald Trump yönetmiş ve sunmuştu.

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