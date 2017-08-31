Ünlü Hristiyan Misyoner: Trump mahkemede yargılanırsa iç savaş başlatırız

ABD'de ünlü televizyonlarda sıkça vaazları yayınlanan ünlü misyoner Jim Bakker, Amerika Birleşik Devletleri'ni din odaklı bir iç savaş çıkarmakla tehdit etti.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığının düşürülmesi veya mahkemelerde yargılanması durumunda Hristiyanlar olarak buna sessiz kalmayacaklarını belirten Bakker, "Trump yargılanacak olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş olacak ve Hristiyanlar nihayet gölge olmaktan çıkacak, çünkü dikkatli olmazsak ebediyen susturulacağız" açıklamasında bulundu.

Bakker ayrıca "Tanrı çalışmadan inanmanın yetersiz olduğunu söyler. Biz birşeyler yapmak zorundayız, Tanrı da bizimle olacaktır" diyerek takipçilerine harekete geçme talimatı verdi.

Bakker daha önce yayınladığı bir televizyon programından ötürü sahtekarlık ve komplo suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.