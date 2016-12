Star Wars’un ünlü yıldızı Carrie Fisher hayatını kaybetti

Geçen cuma günü Londra’dan Los Angeles’a seyahat ederken uçakta kalp krizi geçiren "Star Wars" (Yıldız Savaşları) serisinin ünlü yıldızı Fisher, yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Oyuncunun kızı Billie Lourd’un sözcüsü, sanatçının sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu ve “Dünya onu sevmişti, çok özlenecek.” ifadelerini kullandı.

Yıldız Savaşları serisinin "Leia Organa"sı olarak tanınan oyuncu, kısa süre önce piyasaya çıkan otobiyografi türündeki kitabının tanıtımı için çıktığı seyahatten dönerken, uçağın Los Angeles’a inişine 15 dakika kala kalp krizi geçirmişti. Los Angeles UCLA Medical Center’da yoğun bakıma alınan Fisher, cuma gününden beri yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Amerikalı yıldız Debbie Reynolds’ın kızı olan ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları filminde "Prenses Leia"yı canlandırarak tarihe geçen Carrie Fisher’ın ölümü, oyuncunun hayranları ve Hollywood camiasını yasa boğdu.

Genç yaşlarda Hollywood’a adım atan Fisher’ın “Bipolar bozukluk” rahatsızlığı ile mücadele ettiği ve verdiği röportajlarda sıklıkla ilaç bağımlılığını itiraf ettiği biliniyordu.

- Carrie Fisher kimdir?

Carrie Fisher, 21 Ekim 1956'da şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızı olarak Beverly Hills, California'da doğdu.

Central School of Spench and Drama okulundaki 18 aylık eğitimin ardından, 1975'te "Shampoo" filminde Warren Betty'nin yanında ilk rolünü alan Fisher, 1977'de George Lucas’ın ünlü bilim-kurgu serisi Yıldız Savaşlarındaki rolüyle dünyada tanındı.

Fisher, "A New Hope", "The Empire Strikes Back", "Return of the Jedi" ve "The Force Awakens"de Prenses Leia Organa ve General Leia Organa karakterlerini canlandırdı.

1986'da "Hannah ve Kızkardeşleri" filminde rol alan ve "The Burbs"ta da Tom Hanks ile oynayan Fisher'in, roman yazarlığı ve senaristlik kariyeri de bulunuyor. Fisher, 1987'de yazdığı "Postcards the Edge" (Yaşamın Kıyısından Kartpostallar) adlı Hollywood romanıyla kitabı en çok satanlar arasına girerken, 1990’da Meryl Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid’ın oynadığı aynı adı taşıyan filmin senaristi oldu.