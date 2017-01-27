Ürdün Kralı İngiltere’de

Ürdün Kralı 2. Abdullah iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve uluslararası sorunları görüşmek üzere dün İngilterenin başkenti Londra’ya indi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşen 2. Abdullah kısa ziyaretinin ardından yeni ABD başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Amerika’ya hareket etti.

RUSYA ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştiren 2. Abdullah Putin’le görüşmüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Putin, “Astana görüşmelerine verdiği destek için Kral Abdullah’a teşekkür ederiz. Ortak çabalarımız sayesinde süreç, çok önemli olan ateşkes kararı temelinde ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Kral Abdullah ise Rusya’nın Suriye krizinde ve diğer bölgesel meselelerde belirleyici role sahip olduğunu vurgulayarak, “Astana sürecine tam destek veriyoruz. Rusya’nın süreçteki rolü ve katılımı sayesinde, tüm Suriyelilerin ortak geleceğe sahip olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.