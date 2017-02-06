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Ürdün'de 5 teröristin idamı onaylandı

Ürdün Temyiz Mahkemesi'nin, İrbid kentindeki terör hücresine mensup 5 kişi hakkında verilen idam cezasını onayladığı bildirildi.

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Ürdün Haber Ajansı PETRA'nın yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Temyiz Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiği idam kararını onayladı. Sanıkların, "Yüzbaşı Raşid ez-Zuyud'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olaylarını düzenlemek, şahıslara ve kamu malına yönelik terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla patlayıcı madde imal etmekle" suçlandığı belirtildi.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, 28 Aralık'ta 5 kişinin idam edilmesine, 3 kişinin 15'er, 7 kişinin 10'ar, birinin 4 ve 4'ünün 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İrbid kentinde mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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