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Ürdün'deki terör hücresi üyelerinin kimlikleri açıklandı

Ürdün'ün Salt kentinde geçen ay bir hücre evine düzenlenen operasyonda öldürülen ve tutuklanan kişilerin kimlikleri açıklandı.

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Devlet televizyonunda yayımlanan ve tutukluların itiraflarının yer aldığı bir videoda, öldürülen 3 kişiden birinin hücre başkanı Ahmed en-Nusur, diğerlerinin Ahmed Ude ve Ziya el-Fevair olduğu belirtildi.

Kendilerini Mahmud el-Hayyari, Mahmud en-Nusur, Münzir el-Kadi ve Enes Salih olarak tanıtan tutuklular ise itiraflarında, hücreye katılma süreçleri, düzenlemeyi planladıkları saldırılar ve Belka İstihbarat Müdürlüğü ve il müdürlüğünün hedef alınacak yerlerin başında geldiğini söyledi.

Başkent Amman'ın Fahis ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığına ait bir araçta 10 Ağustos'ta patlama meydana gelmiş, olayda emniyet mensuplarından biri hayatını kaybetmiş, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini duyurmuştu.

Saldırının ertesi günü söz konusu terör saldırısını düzenledikleri değerlendirilen kişilerin bulunduğu hücre evine baskın düzenlenmiş, operasyon sırasında "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış ve binada patlama meydana gelmişti. Olayda 4 polis hayatını kaybetmiş, teröristlerden 3'ünün ölü, 5'inin ise sağ ele geçirildiği bildirilmişti.

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