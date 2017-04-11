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Üsküp'te banka soygunu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir bankanın çalışanı, banka kasasından 2 milyon İsviçre frangı ve 270 bin avro çalarak kayıplara karıştı.

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Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nova Ljubljanska Bankasının (NLB) Üsküp'teki şubesinde çalışan 40 yaşındaki B.S'nin dün akşam saatlerinde banka kasasından 2 milyon İsviçre frangı ve 270 bin avro çaldığı ve ardından izini kaybettirdiği ifade edildi.
 
Hırsızlık olayının, banka müdürü tarafından saat 17.00 sularında emniyete bildirildiği kaydedilirken, olaya ilişkin incelemenin tamamlandığı aktarıldı.       
 

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