Üsküp'teki Tophane Merkez Camisi'nin temeli atıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Makedonya'nın başkenti Üsküp'te inşa edilecek Tophane Merkez Camisi'nin temeli atıldı.

TDV, Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve Üsküp'ün Çayır Belediyesi iş birliğinde yürütülecek projenin temel atma törenine, Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Salman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Çayır Belediye Başkanı İzet Meciti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Murat Sümer, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Salman, camilerin başlangıçtan bugüne kadar Müslüman toplumlarda toplumun ruhen temizlenmesinde ve gönüllerin kaynaşmasında merkezi bir role sahip olduğunu vurguladı.

Camilerin Asr-ı Saadet'ten bu yana daima güvenin, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın adresleri olduğunu dile getiren Salman, "Fakir ve kimsesizler onun etrafındaki aşevlerinde hayata tutunmuşlardır. Hastalar onun etrafındaki şifahanelerde tedavi görmüşlerdir. Yine onun etrafındaki ilim ve irfan merkezleri gönüllerimizi, kalplerimizi ve zihinlerimizi aydınlatmıştır tarih boyunca." ifadelerini kullandı.

Camilerin ibadet merkezi olmalarının yanı sıra hak ve adaletin, güzellik ve merhametin, sevgi ve saygının da öğretildiği merkezler olduğuna dikkati çeken Salman, ezanların özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olduğunu söyledi.

Salman, "İnanıyoruz ki bu temeli atılan mabed, aynı duyguları hisseden ve aynı inancı taşıyan iki ülke insanının kalbi muhabbetlerini arttıracağı gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesinde, sağlamlaşmasında ve ileri adımlara taşınmasında da önemli bir basamak olacaktır." şeklinde konuştu.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Recepi ise caminin temelinin atıldığı bugün, herkesin gururlu ve mutlu hissetmesi gerektiğini belirterek, camileri dinin, dini ve milli kimliğin korunduğu yerler olarak nitelendirdi.

Cami için yer vakfedenlerin önemine işaret eden Recepi, "Allah'ın evliyalarından biri de yerlerini camilere vakfedendir, caminin inşaasına destek olandır, bir camiyi tamamlayandır." dedi.

Çayır Belediye Başkanı Meciti de caminin yapımında emeği geçen Makedonya İslam Birliği ve TDV'ye teşekkür ederek, temeli atılan caminin ülkedeki en önemli camilerden biri olacağını belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından dua ve tekbirler eşliğinde caminin temeli atıldı.

Tophane Merkez Camisi'nde, ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, Kur'an kursları, konferans salonları, yemekhane, şadırvanlar ve idari bina da yer alacak.