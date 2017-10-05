Uzlaşı hükümetinde Dahlan gölgesi

Filistin’de beklenen oldu. Ulusal Uzlaşı Hükümeti Hamas kontrolündeki Gazze’de tüm yetkilerini teslim almaya başladı. Abbas ve İsrail’in ambargosu nedeniyle sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı Gazze’de Hamas, halkın mağduriyetini gidermek adına böyle bir adım atmak durumunda kaldı. Hamas’ın, kenti mutabakata teslim etmesi ile birlikte, Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin devrilmesi sonrası başlayan ve Katar kriziyle devam eden bölgedeki hegemonya savaşında Birleşik Arap Emirlikler (BAE) – Suudi Arabistan cephesi önemli bir kazanım elde etti. Darbeci Sisi’nin İstihbarat Şefi’nin de boy gösterdiği mutabakat diplomasisinde bir ismin ağırlığı ön plana çıkıyor: eski Fetih yöneticisi Muhammed Dahlan.

Hamas’ın 2007’de kentin yönetimini ele geçirmesinin ardından kovduğu Dahlan, Abu Dhabi’ye sığınarak görünüşte BAE Veliaht Prensi El Nahyan’ın danışmanlığı rolüne soyundu. Arap Baharı yellerinin saltanatlarını sarsmasından ve siyonizmin bölgedeki tahtını riske sokacağından korkan Arap rejimlerinin gücünden beslenen Dahlan, Sisi darbesinden 15 Temmuz’a kadar pek çok operasyonda para trafiğini yöneten kişi olarak sahne aldı. Türkiye ile birlikte Hamas’ın en büyük destekçisi konumundaki Katar’a uygulanan abluka, Dahlan’ın Filistin davasını lekeleyerek ‘Ortadoğu’da göstermelik barış tiyatrosu’ ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkmasının zeminin hazırladı.

YOLDAŞLARI SOKAKLARDA

Hamas’ın kentteki siyasi liderliğine çocukluk arkadaşı Yahya Sinvar’ın getirilmesiyle Mısır’da ilk teması kuran Dahlan, ‘ablukanın kaldırılması bahanesiyle’ mutabakat sürecini başlattı. Sisi’nin şehrin elektrik ihtiyacını karşılamak adına santral kurma hamlesine Hamas birkaç tavizle karşılık verdi. İlk olarak çoğunluğu Dahlan hizbinden Fetih militanlarının ailelerine tazminat ödemeyi kabul eden Hamas, yıllar sonra ilk kez Dahlan’ın video konferans mesajının Filistin’de yayınlamasına da ses çıkarmadı. Süreç öyle bir noktaya geldi ki Hamas, liderine suikast düzenleyen Dahlan’a yakın Fetih’lileri 31 Ağustos’ta serbest bıraktı.

Mutabakat hükümetinin Gazze’nin kontrolünü eline almasından önce serbest kalan 5 Fetih’linin doğrudan Dahlan’a teşekkür etmesi, uzlaşıda kimin parmağının olduğunu gözler önüne seriyor. Bugün Dahlan’a yakın isimlerin Gazze’nin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek mutabakat hükümetine gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AMAÇ DİRENİŞİ BALTALAMAK

Ortalarda görünmeyen BAE destekli siyasetçinin Filistin’in dümenine geçmesi için sıradaki adımın Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın silah bırakması olduğu düşünülüyor. Tüm bu sürecin sonunda Dahlan, muzaffer bir komutan edasıyla ülkesine dönerek, İsrail’le göstermelik Ortadoğu barışını sağlayan kahraman olarak tanıtılacak. Körfez’in ve siyonizmin istediği gibi Hamas tarihin tozlu sayfalarına itilirken, direniş düşüncesi hapsedilecek.