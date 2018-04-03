Veliaht prens Muhammed bin Selman: Suudi Arabistan'da Vahhabilik diye bir şey yok. Ülkemizde Sünni ve Şii Müslümanlar var

ABD'de resmi temaslarına devam eden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman The Atlantik dergisine verdiği röportajda Vahhabiliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan İbn Selman, müttefiklerinin talebi üzerine Sovyet Rusyasına karşı Vahhabiliği yaydıklarını itiraf etmişti.

The Atlantik dergisine konuşan İbn Selman bu sefer de ülkesinde Vahhabilik diye bir şeyin olmadığını belirtti. İbn Selman, "Ülkemizde Vahhabilik olarak adlandırılan şeyin var olduğuna inanmıyoruz. Suudi Arabistan'da Sünni ve Şii Müslümanlar var" dedi.

Riyad yönetiminin teröre finansman sağladığı gerekçesiyle ABD'de açılan davalar hakkında konuşan İbn Selman'a göre Suudi Arabistan'ın terörü finanse ettiğine dair herhangi bir delil yok. Ancak bölgede terörü finanse eden iki yapı var: Müslüman Kardeşler ve İran.