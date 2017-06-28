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Venezuela'da Yüksek Mahkemeye ve İçişleri Bakanlığına helikopterli saldırı

Venezuela’da bir helikopter tarafından Yüksek Mahkemeye el bombası atıldığı ve İçişleri Bakanlığına ateş açıldığı belirtildi.

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Venezuela’da bir polis helikopterinin Yüksek Mahkemeye 4 el bombasıyla saldırdığı ve İçişleri Bakanlığına ateş açtığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, helikopterin bir subay tarafından çalındığı belirtildi. Helikopter mahkeme binasına saldırmadan önce silah sesleri ve çarpma sesleri duyulduğu bildirildi. 
 
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, olayı “silahlı terörist saldırısı” olarak nitelendirdi. Orduyu harekete geçiren Cumhurbaşkanı Maduro, “Silahlı kuvvetleri barışı koruması için harekete geçirdim. Er ya da geç helikopteri kaçıranı ve bu terör eylemini gerçekleştireni ele geçireceğiz” dedi.
 
Venezuela'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Maduro’nun yetkilerini genişleten kararlar veren Yüksek Mahkemeyi eleştiriyor. Ülkedeki ekonomik ve sosyal kriz kötüleşirken, son iki aydan uzun süredir solcu hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor. 1 Nisan’dan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde 70’ten fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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