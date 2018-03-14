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Venezuela'da eski İçişleri Bakanı Torres, 'anayasaya karşı komplo' suçlamasıyla gözaltına alındı

Venezuela'da eski İçişleri Bakanı Miguel Rodríguez Torres gözaltına alındı.

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Devlet televizyonunda okunan açıklamada, Torres'in başkent Caracas'ta bir oteldeki etkinlik sırasında "anayasaya karşı komplo" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ABD istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları olduğu ve ülkede kamu düzenini bozduğu iddia edilen Torres'in suç ortaklarının bulunduğuna işaret edildi.

Torres, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetiminde gizli polis teşkilatının şefi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminde ise içişleri bakanı olarak hizmet vermiş, 2014'te beklenmedik bir şekilde görevinden alınmıştı.

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