Venezuela’da zafer Maduro’nun oldu

Venezuela'da Sosyalistler, 23 eyalet valisinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde 22 eyaletin 17'sinde oyların çoğunluğunu kazandı. Venezüella Ulusal Seçim Konseyi, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kurucusu olduğu Sosyalist Parti'nin vali adaylarının 22 eyaletin 17'sinde seçimlerin galibi olduğunu duyurdu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sonuçları "Chavez'imin zaferi" sözleriyle nitelendirdi.