Venezuela'dan ABD'ye seyahat yasağı tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yönetiminin Venezuela'ya uyguladığı seyahat kısıtlamasının ülkede "rejimi değiştirmeye yönelik bir strateji" olduğunu savundu.

Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "diktatör" dediği ABD Başkanı Donald Trump'ı tüm dünyayı tehdit etmekle suçladı.

ABD'nin son olarak Venezuela'ya seyahat sınırlaması getirerek ülkesine sürekli saldırdığını belirten Arreaza, "Seyahat kısıtlaması, Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik bir strateji." dedi.

ABD'nin şimdiye kadar dünyanın birçok yerinde rejim değiştirmek isteyerek ülkelere zarar verdiğini ifade eden Arreaza, "Biz diyaloğa hazırız, bu çılgınlığa, mantıksızlığa son vermek için Trump yönetimi ile diyalog kanalları arıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce seyahat yasağı ve kısıtlamaları getirilen ülkeler listesine Venezuela, Kuzey Kore ve Çad'ın da eklendiği yeni bir karara dün imza atmıştı.