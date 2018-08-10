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Vietnam'da kuş gribi vakalarına rastlandı: 1 kişi öldü

Vietnam'da bir kişi kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkede hayatını kaybeden bir kişide yapılan testlerde kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edildi.

Pasteur Institute'den yapılan açıklamada, 6 bölgede H5N1 virüsü vakalarına rastlandığı kaydedildi.

Ülkede H5N1 virüsü vakaları en son 2009 yılında görülmüştü. 4 ayda 9 bin vakaya rastlanırken, yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya'nın Sabah eyaletinde geçen hafta bir çiftlikte bu virüse rastlanması sonucu, 20 binden fazla tavuk itlaf edilmiş, bölgede önlemler alınmıştı.

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