Vize şantajına jet misilleme

FETÖ’ye kol kanat geren ABD, İstanbul konsolosluğundaki casus Metin Topuz’un deşifre olması sonrası skandal bir karara imza attı. Ankara Büyükelçiliği Türkiye’den vize hizmetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Bu açıklama sonrası Türkiye Washington Büyükelçiliği de, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alındığını duyurarak, misilleme yaptı.

Gerekçeleri topuz

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter’daki açıklamasında, “Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini Türkiye Hükümeti’nin ABD Misyonu’nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin, taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek için şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır” denildi.

Türkiye’den karşı hamle

Skandal karara çok sert tepki gösteren Türkiye, gece yarısı jet misilleme yaptı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği etiket vizesinin yanı sıra sınırda vize ve e-vizenin de askıya alındığını duyurdu. Büyükelçilik Twitter hesabından yapılan ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nkine benzer ifadeler kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türkiye Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin, Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizesinin yanı sıra e-Vize ve sınırda vize uygulamalarını da kapsamaktadır.”