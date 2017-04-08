Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Washington’dan Şam’a ekonomik yaptırım

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun’a kimyasal silahla saldıran Esad rejimine Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısıyla yanıt veren ABD, Şam yönetimine karşı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’deki kimyasal katliamı görüşmek için bir hafta içerisinde üçüncü kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, daha fazlasını yapmak için hazır olduklarını söyledi.

Haley’nin ‘daha fazlasından’ ne demek istediği ABD kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Trump kabinesinden konuya ilişkin açılama geldi. 

REJİME KARŞI İTTİFAK

Gazetecilere demeç veren ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Washington’ın da parçası olduğu Batı’nın Esad rejimine uyguladığı ekonomik yaptırımları genişletmeyi planladıklarını bildirdi. “Yaptırımların, insanların Esad ile iş yapmalarını önlemede önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Bu yaptırımlar çok önemli ve bu müdahaleyi maksimum etkiyi yaratacak şekilde kullanacağız” ifadelerini kullanana Mnuchin,  ne gibi önlemler alınacağına dair bir bilgi vermedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA