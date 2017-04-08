Washington’dan Şam’a ekonomik yaptırım

Suriye’deki kimyasal katliamı görüşmek için bir hafta içerisinde üçüncü kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, daha fazlasını yapmak için hazır olduklarını söyledi.

Haley’nin ‘daha fazlasından’ ne demek istediği ABD kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Trump kabinesinden konuya ilişkin açılama geldi.

REJİME KARŞI İTTİFAK

Gazetecilere demeç veren ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Washington’ın da parçası olduğu Batı’nın Esad rejimine uyguladığı ekonomik yaptırımları genişletmeyi planladıklarını bildirdi. “Yaptırımların, insanların Esad ile iş yapmalarını önlemede önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Bu yaptırımlar çok önemli ve bu müdahaleyi maksimum etkiyi yaratacak şekilde kullanacağız” ifadelerini kullanana Mnuchin, ne gibi önlemler alınacağına dair bir bilgi vermedi.