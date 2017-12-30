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WHO, WFP ve UNICEF'ten Yemen raporu: Nüfusun yüzde 75'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşın bininci gününde yayınladığı raporda Yemen’de nüfusun yüzde 75'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

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WHO, WFP ve UNİCEF tarafından yayınlanan ortak raporda, "Yemen'de savaşın bininci gününü geride bıraktık. Son günlerde artan bombalı saldırılarda çocuklar ve aileler hayatını kaybetti. Savaşın bininci gününde aileler yiyecekleri ve temiz suları olmadan başka yerlere göç etti. Savaşın bininci gününde hastaneler ve okullar zarar gördü. Yemen'deki çatışma, dünyadaki en büyük insani krize neden oldu. Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve buna 11.3 milyon çocuk dahil. Yemenilerin en az yüzde 60'ı artık gıdadan yoksun ve 16 milyon insan temiz su erişimine sahip değil. Çoğu temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yemen'de tıbbi personel maaşlarının ödenmemesi üzerinden aylarca geçti" ifadelerine yer verildi.

 

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