Yalnız kaldı küstahlaştı

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Washington yönetimi tarihindeki en yalnız dönemini yaşıyor. Ortadoğu’da attığı adımlarda Tel Aviv dışında kimseden destek görmeyen Trump, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan Kudüs oylamasında da tek başına kaldı. BMGK oylamasından kısa süre sonra Beyaz Saray’da ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayan ABD Başkanı, rakiplerinin tümünü ‘tehdit’ olarak nitelendirirken, New York Times gazetesi “Soğuk Savaş koşullarına dönüş” yorumunu yaptı.

HEM VETO HEM TEHDİT

Beyaz Saray’ın ‘değersiz yalnızlığının’ ispatı niteliğindeki, Trump’ın Kudüs kararının hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarının BMGK’da ABD tarafından veto edilmesinin ardından Washington yönetiminden bir de tehdit geldi. Trump’ın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, tasarıya destek veren 14 ülkeyi İsrail-Filistin sorununa yeterli desteği vermemekle eleştirdi ve “Bu ABD’ye karşı bir harekettir. Bunu unutmayacağız” dedi. Washington’a tek destek Tel Aviv’den gelirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkesi adına Haley’ye teşekkür etti. Savunma Bakanı Avigdor Liberman da, Trump’ın Kudüs kararının ardından ödenmesi gereken bedele razı olduklarını söyledi.

DEVLET TERÖRÜ

Hamas vetonun ardından ABD’li bir çözümünün imkansız olduğunu bildirirken, Dünya Müslüman Alimler Birliği de Washington’ın BMGK tavrını bir devlet törörü olarak değerlendirdi. İran Dışişleri ABD’nin ‘İsrail’in çıkarları adına’ hareket ettiğine dikkat çekerken, Katar ve Kuveyt ise dünyanın Trump’a karşı birlik olduğunu vurgulayarak “Yalnız olmadığımızı hissettik” açıklaması yaptı.

ABD’ye ‘stratejik’ tepki