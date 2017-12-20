Yalnız kaldı küstahlaştı
Skandal Kudüs kararına İslam ülkeleri ile birlikte Batı’nın da karşı çıkması ABD’yi yalnızlaştırdı. Beyaz Saray, BM’deki oylamada da dışlanmanın hırçınlığıyla tüm dünyayı düşman ilan etti.
- DIŞ HABERLER SERVİSİ
Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Washington yönetimi tarihindeki en yalnız dönemini yaşıyor. Ortadoğu’da attığı adımlarda Tel Aviv dışında kimseden destek görmeyen Trump, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan Kudüs oylamasında da tek başına kaldı. BMGK oylamasından kısa süre sonra Beyaz Saray’da ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayan ABD Başkanı, rakiplerinin tümünü ‘tehdit’ olarak nitelendirirken, New York Times gazetesi “Soğuk Savaş koşullarına dönüş” yorumunu yaptı.
HEM VETO HEM TEHDİT
Beyaz Saray’ın ‘değersiz yalnızlığının’ ispatı niteliğindeki, Trump’ın Kudüs kararının hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarının BMGK’da ABD tarafından veto edilmesinin ardından Washington yönetiminden bir de tehdit geldi. Trump’ın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, tasarıya destek veren 14 ülkeyi İsrail-Filistin sorununa yeterli desteği vermemekle eleştirdi ve “Bu ABD’ye karşı bir harekettir. Bunu unutmayacağız” dedi. Washington’a tek destek Tel Aviv’den gelirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkesi adına Haley’ye teşekkür etti. Savunma Bakanı Avigdor Liberman da, Trump’ın Kudüs kararının ardından ödenmesi gereken bedele razı olduklarını söyledi.
DEVLET TERÖRÜ
Hamas vetonun ardından ABD’li bir çözümünün imkansız olduğunu bildirirken, Dünya Müslüman Alimler Birliği de Washington’ın BMGK tavrını bir devlet törörü olarak değerlendirdi. İran Dışişleri ABD’nin ‘İsrail’in çıkarları adına’ hareket ettiğine dikkat çekerken, Katar ve Kuveyt ise dünyanın Trump’a karşı birlik olduğunu vurgulayarak “Yalnız olmadığımızı hissettik” açıklaması yaptı.
ABD’ye ‘stratejik’ tepki
Donald Trump’ın yeni ulusal güvenlik stratejisi hedefteki ülkeler tarafından önemsenmedi. İran, Rusya ve Çin Beyaz Saray’ın son adımını ‘gerçeklikten uzak’ olarak değerlendirdi.
RUSYA: EMPERYALİZMİN İSPATI
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın tehdit olarak görülmesini kabul edemeyeceğini belirtti ve yeni Amerikan stratejisinin emperyalist bir karakter taşıdığını söyledi.
İRAN: ANLAŞMAYI BİTİRMEZ
İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı’nın nükleer anlaşmanın çöküşüne sebep olamayacağını ifade etti.
ÇİN: YÜKSELİŞİ KABULLENİN
Beyaz Saray’a yanıt veren Çin›in Washington Büyükelçiliği de ABD yönetiminin eskimiş düşüncelere rağbet ettiğini vurgulayarak “Artık Çin’in yükselişini kabullenin” dedi.
Hesaplaşma Genel Kurul’a kaldı
Trump’ın Kudüs kararını geçersiz sayan tasarının ABD’nin oyuyla veto edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler’de (BM) diplomatik girişimlerin yeni aşamasına geçildi. Benzer bir içerikle BM Genel Kuruluna getirilecek tasarının 193 üyeli BM Genel Kurulunda en fazla desteğe ulaşması ve destek veren sayısının 160’ı aşabileceği düşünülüyor.
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