‘Yardım göndermeyin Maduro devrilsin’

Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro muhaliflerinin halkı sokağa çağırmasıyla başlayan dış destekli protesto gösterileri üçüncü haftasına girdi. Yabancı ajanslardan alınan bilgiye göre, bu sürede hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Ekonomik krizin de tetiklediği olaylar sonrası, Ulusal Kongrenin Maduro muhalifi Başkanı Julio Borges, dünyanın önde gelen küresel bankalarının yöneticilerine mektuplar göndererek, mali kriz içindeki hükümete kredi açmamalarını istedi. Borges, uluslararası bankerlere yazdığı 10’dan fazla mektupta, Kongrenin bir süre önce Maduro hükümetini, meclisin onayı olmadan borç senedi yayınlamaktan alıkoyan düzenleme çıkardığını hatırlatarak, bu koşullarda yardım göndermenin “diktatörlük eğilimlerine” destek anlamına geleceğini iddia etti. Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin, usulsüzlük gerekçesiyle yasak koyduğu üç muhalif vekilin yemin etmesi sonrası 31 Mart’ta aldığı kararla Kongrenin yetkilerini üzerine alması, protestoların fitilini ateşleyen olay olmuştu.

Yağma sırasında 9 kişi öldü

Venezuela genelinde yağmalama olayları gerçekleşiyor. Hatta 9 kişi, bir fırını yağmalamaya çalışırken elektrik çarpası sonucu öldü. Başkent Caracas’ta yaşayan fırın çalışanı bir kadın, gösterilerin açlık ve yoksulluk sebebiyle olmadığını, çünkü hükümet kuruluşu Yerel Tedarik ve Üretim komitesi bünyesinde kendilerinin bölgeye gıda yardımı yaptıklarını ifade etti.