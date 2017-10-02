Yasal değil AB’den atılırsınız
Katalonya’ya AB’den beklediği destek gelmedi. Brüksel’den yapılan açıklamada önceki gün gerçekleşen referandumun yasalara uygun olmadığı ve İspanya’dan kopması halinde Barcelona yönetiminin Birlik’ten atılacağı ifade edildi.
İspanya’daki yasalara ve Madrid yönetiminin uyarıları ile müdahalesine rağmen önceki gün olaylı bir bağımsızlık referandumu gerçekleştiren Katalonya Özerk Yönetimi AB’den beklediği desteği bulamadı. Özerk Yönetimin lideri Carles Puigdemont’un “Bileğimizle bağımsızlığımızı kazandık. Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi” açıklaması üzerine devreye giren Brüksel, sert tonda bir mesaj yayımladı. AB, referandumunun İspanya Anayasası’na göre yasal olmadığını belirtirken, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan polis şiddetini ise kınamadı. Ayrıca açıklamada, merkezi hükümetten izin alınarak yapılsa bile ayrılma kararı alan bölgenin, AB dışı kalacağı belirtildi.
PARLAMENTO KARARI
AB Komisyonu ayrıca, ‘bugünlerin bölünme ve parçalanma değil, birlik ve istikrar zamanı olduğuna inandıklarını’ vurgulayarak ‘bağımsızlık talebi’ kendi içerisinden geldiğinde bakış açılarının değişebildiğini ispatladı. Katalan lider Puigdemont ile birlikte Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva da, 844 kişinin yaralandığı kanlı referandumdan sonra, “Katalonya’da olan ihlaller AB’yi de tehdit ediyor” diyerek üye ülkelerin tepki vermesini istemişti. Puigdemont Barselona’daki başkanlık konutunda yaptığı konuşmada, referandumun sonuçlarının gelecek günlerde Katalonya parlamentosuna sunulacağını da belirtti.
ÖZERKLİK TEHLİKEDE
İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala ise Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda Madrid yönetiminin anayasal gücünü kullanacağını; anayasanın 155. maddesi gereği Katalonya’nın özerkliğini askıya alabileceklerini belirtti. İspanya İçişleri Bakanı, referandum için İspanya’nın diğer kentlerinden gönderilen yaklaşık 10 binlik takviye gücün gerek duyulana kadar Katalonya’da tutulacağını açıkladı.
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