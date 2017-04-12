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Yemen'de 5 Sudan askeri öldü

Sudan ordusu, koalisyon güçleri bünyesinde Husiler ve Salih yanlılarına karşı savaşan 5 Sudan askerinin öldüğünü açıkladı.

  • İHA
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Yemen’in Hacce ilinde koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında da 18 militanın öldürüldüğü bildirildi. Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlıları arasındaki çatışmalarda ise 14 kişi öldü.  
 
Yemen Başbakanı Ahmet Bin Dağr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Tauler ile bir araya geldi. Bin Dağr, İran'ın Husilere yaptığı silah yardımının iç savaşın ömrünü uzattığını ve ülkede yıkıma neden olduğunu söyledi.

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