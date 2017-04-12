Yemen'de 5 Sudan askeri öldü

Yemen’in Hacce ilinde koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında da 18 militanın öldürüldüğü bildirildi. Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlıları arasındaki çatışmalarda ise 14 kişi öldü.

Yemen Başbakanı Ahmet Bin Dağr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Tauler ile bir araya geldi. Bin Dağr, İran'ın Husilere yaptığı silah yardımının iç savaşın ömrünü uzattığını ve ülkede yıkıma neden olduğunu söyledi.