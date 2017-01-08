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Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü

Yemen'in batısındaki Taiz'de meydana gelen bombalı saldırıda, 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hükümete bağlı İnsan Hakları İhlalleri Soruşturma Komisyonu sözcüsü İşraf el-Maktari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz kentinin El-Maafir ilçesine bağlı El-Hanaye bölgesinden gelmekte olan kamyonunun, Er-Rebii yerleşim biriminden geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcının infilak ettiğini belirtti.

Kamyonda sivillerin bulunduğuna işaret eden Maktari, söz konusu patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğunu söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları, son günlerde kentin giriş bölgelerine onlarca patlayıcı yerleştirdi.

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