Yemen'de Husiler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalarda 21 militan öldü

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) yapılan yazılı açıklamada, "Husiler ile ordu birlikleri arasında dünden bu yana şiddetli çatışmalar sürüyor. Ordu birlikleri, Saruh ilçesinin kuzeyindeki stratejik Mirsed Dağı'nı kontrol altına almaya çalışıyor." denildi.

Açıklamada, çatışmalarda 21 Husi militanın öldürüldüğü ve yaralıların da olduğu belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Saruh ilçesinde Husilerin takviye unsurlarına yönelik hava saldırılarını artırdı. Koalisyona ait savaş uçaklarının çok sayıda militanı taşıyan 4 devriye aracını hedef aldığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.