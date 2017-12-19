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Yemen'de Türk Saha Hastanesi açıldı

Türk Kızılayı tarafından Yemen'in Aden kentinde yaptırılan Türk Saha Hastanesi'nin açılışı yapıldı.

  • AA
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Türk Kızılayı tarafından Yemen'in Aden kentinde yaptırılan Türk Saha Hastanesi'nin açılışı yapıldı.

Türk Kızılayı temsilcilerinin de katılımıyla yapılan açılış töreni sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yemen Sağlık Bakanı Nasır Baum, "Türkiye'nin her konuda Yemen halkına yardımda bulunması ve sürekli desteklemesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kardeş Türk halkına teşekkür ediyor ve takdirlerimizi sunuyoruz." dedi.

Türk halkının, Yemen krizinin ilk anından itibaren kendilerinin yanında yer aldığını ve Yemen halkına farklı alanlarda çeşitli destek ve yardım sağlama konusunda ilk sırada yer aldıklarını kaydeden Baum, bugün tam teşekküllü Türk hastanesinin açılışının bu çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.

Cumartesi gününden itibaren acil vakaların bugün açılışı yapılan ve içinde yeni tıbbi teçhizat ile ekipmanların bulunduğu bu hastaneye yönlendirileceğini belirten Baum, hastanenin hemen yakınında Türkler tarafından hazırlanan tam teşekküllü bir diyaliz merkezinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Açılışı yapılan 50 yataklı Türk Saha Hastanesi'nde acil ünitesi, ameliyat ve anestezi odası ve yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Türkiye, 2 yıldan fazla süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

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