Yemen'in Sokotra Adası'na uçuşlar yeniden başladı

Yemen Hava Yolları'nın Hadramevt ilindeki Seiyun Uluslararası Havalimanı Ofis Müdürü Sami Mahfuz Bamukayşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen Hava Yolları, Sokotra Adası'na ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi." dedi.

Yemen Hava Yolları'nın her ay Sokotra Adası'na Seiyun Uluslararası Havalimanı'ndan üç sefer düzenleyeceğini aktaran Bamukayşim, "Adaya ara ara uçuşlar gerçekleştiren özel hava yolu şirketinin uçuşlarını durdurması ve deniz seferlerinin de tamamen durması üzerine bu yönde bir karar aldık." diye konuştu.

Bamukayşim ayrıca, Yemen Hava Yolları'nın "öğrenci ve hastaların yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak ve ada sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" kapsamında Sokotra Adası seferlerini başlattığını sözlerine ekledi.

Yemen'in Sokotra Adası

Sokotra Adası, Yemen'de yaklaşık üç yıldan bu yana devam eden çatışmalardan uzak kalsa da savaşın neden olduğu olumsuzluklardan nasibini alıyor.

Adada yaşayan yaklaşık 120 bin kişi, zaman zaman ulaşımın kesilmesi, abluka ve yalnız kalma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Her yıl haziran ayında başlayıp ağustos ayında sona eren şiddetli rüzgarlar nedeniyle adaya deniz yolu üzerinden yolcu ve ticari ürün taşımacılığının yapılamaması, hava sahasını tek çıkış yol haline getiriyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 2013 yılında Hadramevt iline bağlı Sokotra Adası'nı "bağımsız bir il" olarak ilan etmişti.