Yeni Zelanda, Pasifik'te artan Çin etkisine karşı gözetleme uçağı satın alıyor

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Ron Mark, Pasifik bölgesindeki küçük adalar üzerinde artan Çin etkisine karşın, ülkesinin gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmek için 4 adet Boeing P-8A Poseidon tipi devriye uçağı satın alacaklarını açıkladı.

Avrupa kıtasından daha büyük olan Pasifik Okyanusu'nda devriye ve arama/kurtarma misyonları bulunan Yeni Zelanda, Güney Pasifik bölgesindeki gözetleme etkisini artırmak adına alacağı 4 uçağa, eğitim maliyetleri dahil toplam 1,6 milyar dolar ödeyecek. Reuters'ta yer alan bilgiye göre, alınacak Boeing P-8A Poseidon tipi uçaklar 2023 yılında operasyonel işleve sahip olacak.