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Yeni Zelanda, Pasifik'te artan Çin etkisine karşı gözetleme uçağı satın alıyor

Yeni Zelanda, Pasifik bölgesindeki artan Çin etkisine karşın gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmek adına 4 adet Boeing P-8A Poseidon devriye uçağı satın alacak.

  • star.com.tr
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Yeni Zelanda Savunma Bakanı Ron Mark, Pasifik bölgesindeki küçük adalar üzerinde artan Çin etkisine karşın, ülkesinin gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmek için 4 adet Boeing P-8A Poseidon tipi devriye uçağı satın alacaklarını açıkladı.

Avrupa kıtasından daha büyük olan Pasifik Okyanusu'nda devriye ve arama/kurtarma misyonları bulunan Yeni Zelanda, Güney Pasifik bölgesindeki gözetleme etkisini artırmak adına alacağı 4 uçağa, eğitim maliyetleri dahil toplam 1,6 milyar dolar ödeyecek. Reuters'ta yer alan bilgiye göre, alınacak Boeing P-8A Poseidon tipi uçaklar 2023 yılında operasyonel işleve sahip olacak.

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