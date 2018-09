Yeniden Brexit fişeğini yaktı

İngiltere’de Jeremy Corbyn liderliğinde muhalefette yer alan İşçi Partisi’nin Pakistan asıllı Müslüman Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ikinci bir referanduma sunulması çağrısında bulundu. The Observer gazetesinde makalesi yayımlayan Han, “Halk AB’den ayrılma kararını ekonominin zarar görmesi, hastanelerdeki nöbetçilerin azalması, polisin toplumsal kargaşaya hazırlanması ve terörle mücadelede AB ile iş birliğimizi zayıflatılıp ulusal güvenliğin tehlikeye girmesi için vermedi” ifadeleriyle Brexit’in Londra’yı ve İngiltere’nin bütününü olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi belirtti. İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

29 MART SON

Han ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May’i de eleştirerek: Müzakereler için çok az bir zaman kaldı, AB ile ya hiç anlaşamayacağız ya da bu çok kötü bir anlaşma olacak. Her ikisi de oldukça riskli, Theresa May’in İngiltere ekonomisi ve halkın geçimiyle kumar oynama yetkisi olduğuna inanmıyorum yazdı. Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmış olacak.

CORBYN’E BASKI

BBC’nin haberine göre The Observer gazetesi, Han’ın çağrısıyla parti lideri Jeremy Corbyn’in de yeni bir referanduma destek vermesi için üzerindeki baskının arttığını söylüyor. Corbyn daha önce yeni referandum çağrılarına olumsuz baktığını dile getirmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise The Sunday Telegraph’a yazdığı bir makalede Brexit konusunda ikinci bir referandum için yapılan çağrıları, “demokrasiye ihanet” diyerek reddetmişti.

ANLAŞMADAN AYRILMAK İNGİLTERE’Yİ ZAYIFLATIR

Brexit referandumu isteyen Sadık Han yalnız değil. İngiltere bazı sendikalar ile sivil toplum örgütleri, ülkenin AB üyeliğinden ayrılmasının yeniden halkoyuna sunulmasını istiyor. Kampanyalardan bazılarına Macar asıllı ABD’li milyarder George Soros da mali destek veriyor. Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. İngiliz hükümeti son 2 aydır ülkenin AB ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan birlikten ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunuyor.