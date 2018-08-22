Yeter ki bir olalım 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ilk yerli üretim savaş jeti Kevser’in tanıtım toplantısında komşu ve dost ülkeler olarak Türkiye, Pakistan ve İran’ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı da üretebileceğini söyledi. Başkent Tahran’da Ulusal Savunma Sanayii Fuarı’nda gerçekleşen tanıtım sonrasında konuşan Ruhani, ‘komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini’ vurguladı. Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarını eleştiren İran lideri, “İşi paylaşalım. Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka bir tarafını. Yeter ki bir araya gelelim. Böylelikle daha düşük maliyetle daha rekabetçi bir üretim yapılabilir” dedi.

‘AMACIMIZ BARIŞ’

‘’Bizim hazırlığımız, savaş için hazırlık değildir, hazırlığımız kalıcı barış için hazırlıktır. Ülkenin savunma gücü önleyici olmazsa bu saldırı için yeşil ışık olur’’ ifadelerini kullanan Ruhani, ABD’nin dünyada “güvenilmez” bir devlet olduğunu savunarak, “ABD, İran’a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor” şeklinde konuştu. Öte yandan Ruhani’nin toplantı öncesi kokpitine de girdiği Kevser ile ilgili Tasnim haber ajansı, ‘’İleri havacılık teknolojileri ile donatılan, çok amaçlı bir radarı olan dördüncü nesil savaş uçağı’’ bilgisini paylaştı. Ayrıca İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, aktif caydırma stratejisi güderek savunma kabiliyetlerini geliştirdiklerini, savaş uçağı üretmenin yanısıra füze programlarını da devam ettireceklerini belirtti.