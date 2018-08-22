Yeter ki bir olalım
İran’da ‘ilk yerli savaş uçağı Kevser’in tanıtımının ardından konuşan Hasan Ruhani, Türkiye ve Pakistan’a savunma sanayisi alanında işbirliği teklif ederek, “Yeter ki bir olalım. Düşük maliyetle rekabetçi bir üretim yapılabilir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ilk yerli üretim savaş jeti Kevser’in tanıtım toplantısında komşu ve dost ülkeler olarak Türkiye, Pakistan ve İran’ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı da üretebileceğini söyledi. Başkent Tahran’da Ulusal Savunma Sanayii Fuarı’nda gerçekleşen tanıtım sonrasında konuşan Ruhani, ‘komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini’ vurguladı. Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarını eleştiren İran lideri, “İşi paylaşalım. Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka bir tarafını. Yeter ki bir araya gelelim. Böylelikle daha düşük maliyetle daha rekabetçi bir üretim yapılabilir” dedi.
‘AMACIMIZ BARIŞ’
‘’Bizim hazırlığımız, savaş için hazırlık değildir, hazırlığımız kalıcı barış için hazırlıktır. Ülkenin savunma gücü önleyici olmazsa bu saldırı için yeşil ışık olur’’ ifadelerini kullanan Ruhani, ABD’nin dünyada “güvenilmez” bir devlet olduğunu savunarak, “ABD, İran’a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor” şeklinde konuştu. Öte yandan Ruhani’nin toplantı öncesi kokpitine de girdiği Kevser ile ilgili Tasnim haber ajansı, ‘’İleri havacılık teknolojileri ile donatılan, çok amaçlı bir radarı olan dördüncü nesil savaş uçağı’’ bilgisini paylaştı. Ayrıca İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, aktif caydırma stratejisi güderek savunma kabiliyetlerini geliştirdiklerini, savaş uçağı üretmenin yanısıra füze programlarını da devam ettireceklerini belirtti.
Kevser’in özellikleri?
İran Savunma Bakanlığı’na bağlı Havacılık Endüstrileri Organizasyonu Müdürü Emir Bani-Tarafi, ‘yüzde 100 yerli savaş uçağı’ dediği Kevser ile ilgili 14.000 metre irtifada uçabildiği, azami hızının ise saatte 1470 kilometre olduğu bilgisini verdi. Devlet televizyonu ise uçağın tek ve eğitim amacıyla çift kabinli olmak üzere iki modeli olduğunu, jet motoru Owj’un da İran yapımı olduğunu, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar ve akıllı harita okuma özelliklerinin bulunduğunu duyurdu.
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