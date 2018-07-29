Yine sahnede

Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejimi yetkililerinin başkent Şam’da gerçekleştirdiği zirve sonrası tepkisi merak edilen Washington yönetiminin, organizasyonun ana unsuru olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, toplantı öncesi bölgeyi ziyaret ederek PYD’li teröristlerle Esad’la pazarlık edilecek konuları masaya yatırdığı öğrenildi.

BEYAZ SARAY’DAN ONAY

Şarku’l Avsat’a bilgi veren Arap kaynaklar, terör örgütünün işgali altındaki bölgede gerçekleşen toplantıda McGurk’ün PYD’ye, “Esad rejimiyle görüşmenize karşı değiliz” diyerek süreci Beyaz Saray’ın da onayladığı mesajını ilettiğini ifade etti. Kaynaklar, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminden beri PYD’ye silah desteği verilmesi için çalışan McGurk’ün teröristlerden Şam’daki toplantıda örgüt işgalindeki alanlara anayasal özerklik verilmesi için ısrarcı olmasını talep ettiğini kaydetti. Washington ile Ankara arasındaki Münbiç görüşmeleri öncesi Türkiye, PKK/YPG’den plaket alan ve teröristlere net bir şekilde destek veren McGurk’ün azlini istemişti.

MERKEZSİZ SURİYE

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in bir araya geldiği Helsinki Zirvesi sonrası düzenlenen PYD-Esad görüşmesinin detayları da belli oldu. PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), rejimle ‘merkezsiz Suriye’ hedefiyle masaya oturduklarını ve pazarlığın süreceğini duyurdu. DSM’nin yazılı açıklamasında müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye’de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığı dile getirildi.

‘REJİME TESLİM EDECEĞİZ’

Şam’daki Esad-PYD/PKK görüşmesine ilişkin El Cezire’ye konuşan DSM yetkilileri ise rejime toprak devrine sıcak baktıklarını söyledi. Fırat’ın doğusunda PYD işgalindeki bölgelerin Esad’a teslim edileceğini fakat kontrolün kendilerinde olacağını vurgulayan yetkililer, anayasada yapılacak değişikliklerle sorunun çözülebileceğini aktardı.