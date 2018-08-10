Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği iki beldede Süryanilere ait okullara kilit vurdu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları da kapatmaya başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’nin kuzeydoğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okulları kapatıldı.

YPG/PKK, okulları örgüt müfredatı uygulanmadığı ve ruhsatları bulunmadığı gerekçesiyle kapattı.

Süryani Demokratik Topluluğu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelediklerini bildirdi.

Açıklamada, "YPG, izlediği ideolojik müfredatıyla eğitime darbe vuruyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Okulların kapatılması kararının derhal geri çekilmesi ve öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırmalarına izin verilmesi" çağrısında bulundu

Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA