Yunanistan 50 teröristi vermiyor
FETÖ’cü 8 darbeciyi vermeyerek Türkiye’nin büyük tepkisini çeken Yunanistan, örgütlerin üssü konumuna dönüştü. Türkiye’ye karşı terör saldırısı yapan teröristlere kalkan olan Atina yönetimi, son 10 yıl içerisindeki iade taleplerine de olumlu yanıt vermedi. Aralarında PKK ve DHKP-C’li teröristlerin de bulunduğu 50 kişinin iadesi reddedildi.
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde helikopterle kaçan 8 FETÖ üyesini iade etmeyen Yunanistan, FETÖ'yle birlikte PKK, DHKP-C, Hizbullah'a da kalkan oldu. Terör örgütleri ile mücadele kapsamında Yunanistan'da saklanan teröristlerin iadesini talep eden Türkiye, son 10 yılda Atina'dan hiçbir olumlu cevap alamadı.
10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ
Adalet Bakanlığı tarafından, Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında Yunanistan'dan son 10 yılda 50 terör örgütü mensubu terörist için iade talep edildi. Türkiye'nin terör örgütü mensuplarına ilişkin hiçbir iade başvurusu Yunanistan tarafından kabul edilmedi.
PKK, DHKP-C ve FETÖ'YE KALKAN
Teröristlerin yuvalandığı ülke haline gelen Yunanistan'da içlerinde PKK, FETÖ, DHKPC gibi örgütlerin bulunduğu 50 teröristi vermedi. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan 2007 yılından bu yana Türkiye tarafından yapılan 6 DEV-SOL, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1MLKP, 1 PKK ,1 THKP-C , 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 teröristin iadesine ilişkin talepleri kabul ederek ,teröristleri Türkiye'ye iade etmedi. (Yeni Şafak)
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