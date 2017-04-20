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Yunanistan'da cari açık şubatta büyüdü

Yunanistan'da artan petrol fiyatlarıyla cari açık yıllık bazda yükselerek 937 milyon avroya olarak gerçekleşti.

  • AA
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Yunanistan'da cari işlemler açığı şubat ayında yıllık bazda artış gösterdi. Yunanistan Merkez Bankası'nın verisine göre, cari açık 109 milyon avro artarak 937 milyon avroya yükseldi.

Açıklamaya göre, ülkenin ihracat gelirlerinde yüzde 11,6'lık yükselişe rağmen, ithalattaki daha yüksek seviyedeki artış cari açığın büyümesine neden oldu.

PETROL FİYATI ETKİLEDİ

Cari açığın büyümesinde uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, turist sayısındaki artışa rağmen söz konusu ayda turizm gelirlerinde yüzde 3,1 düşüş gerçekleştiği belirtildi.

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