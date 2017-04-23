Yunanistan'da yolcu treni Türk plakalı tıra çarptı

Edinilen bilgiye göre, Selanik-Atina seferini yapan IC59 sefer sayılı yolcu treni, Lamia ilindeki Tithoreas kasabası yakınlarında, açık hemzemin geçitten geçen Türk plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 300 yolcusu bulunan trenin lokomotifi raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunan Devlet Demir Yolları Teşkilatından (OSE) yapılan açıklamada, trendeki yolcuların otobüslerle Atina'ya nakledildiği, kaza nedeniyle raylarda meydana gelen hasar onarılıncaya kadar Selanik-Atina arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.