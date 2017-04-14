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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı lobi hainliği

Yunanistan, George Soros'la bağlantılı siyaset uzmanına Türkiye karşıtı lobi için şirket kurdurdu, 500 bin dolar ödeme yaptı. Muhalefet, ülke ekonomik krizle boğuşurken atılan adımı sert bir şekilde eleştirdi.

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Cuntacı askerleri ısrarla elinde tutan Yunanistan’ın ABD’de Türkiye’ye karşı yürüttüğü lobi şirketi deşifre oldu. Milletvekilleri ise ekonomik krizde lobi şirketi için harcanan 500 bin doların hesabını Çipras’tan istedi.

Ekonomik krizdeki Yunanistan’ın ABD’de Türkiye’ye karşı yürüttüğü lobi şirketi deşifre oldu. Akşam'dan Emre Diner'in haberine göre; Yunanistan hükümeti, ünlü işadamı George Soros’la bağlantılı olan siyaset uzmanı Howard McKeon’ya Atina’da Dorelita adlı şirket kurdurdu. Siyaset uzmanı McKeon, söz konusu şirketi Yunan avukat Iraklis Fidetzis’in üzerinden kurduğu kaydedildi. 500 bin dolara anlaşan Atina hükümetinin gizli lobisi deşifre olunca vekiller hükümete tepki gösterdi.

500 bin dolar nerede?

McKeon, geçtiğimiz hafta Atina’nın lobi faaliyetlerinin görüşülmesi kapsamında Başbakan Aleksis Çipras’ı makamında ziyaret etti. Atina hükümetinin, ABD’de özellikle 1974’te Kıbrıs’a harekat yapan Türkiye’yi işgalci göstermek, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin ülkede tutularak, Türkiye’ye karşı koz oluşturma konularında lobicilik faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Yunanistan parlamentosundan 10 milletvekilinin lobi için harcanan 500 bin dolarlık harcama için Başbakan Çipras’tan izahat isteyerek, Meclis başkanına önerge
verdiği kaydedildi.

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