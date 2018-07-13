Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağırıldı Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve 2 diplomata da ülkeye giriş yasağı getirilmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.