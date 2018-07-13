Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağırıldı

Rus Dışişleri, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı çağırarak, Rus diplomatlara yönelik sınırdışı ve giriş yasağı kararına yönelik Moskova'nın tepkisini aktardı. Bakanlık, bu kararın arkasında ABD'nin olduğunu belirtti. (Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.