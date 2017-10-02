'Zombi hapı' dünyaya yayılıyor
2011'de Amerika'da ortaya çıkan ve 'zombi hapı' adı verilen sentetik uyuşturucu, dünyaya hızla yayılıyor. Son olarak Brezilya'da görülen hapı kullananlar tıpkı bir zombi gibi davranıyor ve 'yamyam' özellikleri gösteriyor. Amerika'da hapın etkisindeki bir kişi bir evsizin yüzünü, bir başkası da oda arkadaşının beynini yedi.
YAMYAMA DÖNÜŞÜYOR
Uyuşturucu, beyindeki insan olma özelliğini, "ben" durumunu yok edip, hayvani iç güdüleri ortaya çıkarıyor.Kalp atışı aşırı artıyor, duygular çok güçleniyor, kişi kendini bir süper kahraman gibi hissediyor. İlaç, kişinin ruh halini düzenleyen hormonları baskı altına alıyor ve kalıcı hasarlara, kalp yetmezliğine hatta tek kullanımda bile ölüme sebep olabiliyor. Bazı vakalarda kişilerin zihinsel faaliyetlerini kalıcı olarak kaybettiği görülmüş.
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