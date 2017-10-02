'Zombi hapı' dünyaya yayılıyor 2011'de Amerika'da ortaya çıkan ve 'zombi hapı' adı verilen sentetik uyuşturucu, dünyaya hızla yayılıyor. Son olarak Brezilya'da görülen hapı kullananlar tıpkı bir zombi gibi davranıyor ve 'yamyam' özellikleri gösteriyor. Amerika'da hapın etkisindeki bir kişi bir evsizin yüzünü, bir başkası da oda arkadaşının beynini yedi.