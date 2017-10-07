15 Temmuz’u unutturmayalım

Ege Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Türkiye Tarihinde Ege’ başlıklı ilk dersi verdiği törende açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hain darbe girişiminin bir daha yaşanmaması için “Unutmayalım, unutturmayalım” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Dedeoğlu, “Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizde bir dizi sorunun yaşanmasına yol açtı. Bununla birlikte canlarını ortaya koyarak darbenin gerçekleşmesine engel olanlar sayesinde bugün hep birlikte burada buluşabildiğimizi düşünüyorum. Darbe girişimi ve terörle mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz ve sonrasındaki olumsuz ortamı hızla olumluya dönüştüren tüm akademik ve idari personellerimize de teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O günü unutmayalım, unutturmayalım kibir daha benzer durumlarla karşılaşmayalım” dedi.

DAHA REKABETÇİ BİR ÜNİVERSİTE

Konuşmasında Ege Üniversitesi’nin 2017-2018 akademik yılı hedeflerini de ortaya koyan Dedeoğlu, “Üniversitemizin evrensel düzeyindeki bilimsel ve insani ilkelere, ulusal ve geleneksel değerlerimize bağlı ve saygılı bir kurum olduğunu bilmeli ve bunun devamında da ısrarcı olmalıyız. Her yeni yılın başında eğer bu yılın teması, sloganı ne olsun diye sorulsaydı ‘Daha Etkin Daha Rekabetçi Daha Farkındalık Yaratan Bir Ege Üniversitesi’ sloganını seçerdim” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Dedeoğlu, “Sevgili öğrenciler sizlerden beklentimiz bizi daha iyi olmaya zorlamanızdır. Her konuda sizler bizim çözüm ortağımızsınız. Mezun olduğunuzda Egeli olmaktan gurur duymanızı umuyor ve yeni eğitim öğretim yılının siz öğrencilerimize hayırlı olması diliyorum” diye konuştu.