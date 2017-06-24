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Alaçatı’da yeni bir lezzet durağı

DE PORTO SEA FOOD, denize ve balığa dair tüm lezzetleri Alaçatı Port Marina’da lezzet tutkunlarıyla buluşturuyor.

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Kabuklu deniz ürünleri, zengin taze balık çeşitleri, Ege mutfağının nadide otları, mezeleri ve deniz mahsullerinden oluşan mönüyle dikkat çeken De Porto Sea Food, manzarası, dekorasyonu ve müzikleriyle kendi müdavimlerini yaratıyor. Port Alaçatı’nın eşsiz panaromasıyla iç içe olan De Porto Sea Food’da her türlü ayrıntının titizlikle planlandığını belirten firma yetkilileri, De Porto, dekorasyon, huzur, sadelik ve özen duygusunu yaşatacak bir anlayışla hazırlandı. Oturma düzeni, konuklarınızla özel sohbetlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz ferahlıkta. Masalar, aksesuvarlar, servis malzemeleri, kısacası her şey size sunulan ayrıcalık duygusunu yansıtacak incelikle seçilerek yerleştirildi. 

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