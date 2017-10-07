Aşkları kanseri yendi

Acil Tıp Teknisyeni Pelin Keskin ile işletmeci Fırat İlhan’ın yolları iki yıl önce kesişti. Çift ilk görüşte birbirine aşık oldu. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. İş hayatı yoğun olan Fırat İlhan aşırı yorgunluk, terleme ve ateşle başlayan süreci grip sandı.

Pelin Keskin’in doktora başvurma önerilerine de ‘Geçer’ diyerek ret etti. Ancak bir ay boyunca geçmedi, ağrıları daha çok arttı. İyileşmeyince hastaneye gitmeye razı oldu, gribe yönelik muayene ve ilaçlar verildi. Ancak faydası olmadı. Vücudunda bazı morluklar gören Fırat İlhan, bir şeylerin ters gittiğini anladı fakat yine hastaneye gitmedi. Bunun üzerine Pelin Keskin, okuldan arkadaşı olan Özel İzmir Avrupa Tıp Merkezi Genel Müdürü Aslı Zengin’i aradı ve durumu anlattı. Zengin’in devreye girmesiyle Genel Cerrah Mehmet Ali Özdoğan muayene ederek İlhan’a ‘Lösemi’ teşhisi koydu.

MUTLU ETMEDEN ÖLMEM

Çift şoke oldu. Babasını da kanserden kaybeden Pelin Keskin, ertesi gün Ege Üniversitesi’nden randevu aldı burada da aynı teşhis konuldu. Doktorlar Keskin’e, kanserin son evrede olduğunu, her şeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Fırat İlhan geçtiğimiz 25 Ekim›de hastaneye yattı. Doktorların yaşamasına ‹Mucize› gözüyle baktığı İlhan, 4 kür kemoterapi gördü, beşincisinde enfeksiyon nedeniyle dalağını kaybetti. Ama yaşam sevincini kaybetmedi. Evlilik hayali kurduğu Pelin Keskin’e “Seni bir ömür boyu mutlu etmeden ölmeyeceğim” sözünü verdi. Sözünü de tuttu. Tam 9 ay boyunca hastanede verdiği ölüm kalım savaşından galip çıktı. Taburcu olan ve tüm kan değerleri normale dönen Fırat İlhan, «Kendime çok iyi bakmadım, çok sigara içtim, çok yoruldum, başkasının derdini hep dert edindim. Bu süreçte Pelin ile tanıştım ve yeniden dünyaya geldim, yaşam sevincim oldu. Teşhis konulduğunda da bu yaşam sevincini kaybetmeyeceğim dedim. Hiç kötü düşünmedim. Ancak beşinci kür sonrasında enfeksiyon kaptım 40 derece ateşle 33 gün geçirdim. Doktorlar Pelin’e ‘Hazırlıklı olun’ dediği gün, ben de lösemiyi yeneceğim dedim, ertesi gün ateşim düştü. Dalağım alındı ama şu an çok iyiyim” dedi.

EN BÜYÜK DESTEK SEVGİ

Çift hastalık sonrası evlilik yolunda da ilk adımı atarak nişanlandı. Özel İzmir Avrupa Tıp Merkezi Genel Müdürü Aslı Zengin, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Hiç bir şikayeti asla basit görmeyin. Böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın kanserde erken teşhis veya geç teşhis de olsa mücadelede en önemli motivasyon hayata sıkı sıkıya bağlanmaktan geçiyor” dedi.