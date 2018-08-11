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Bale Festivali’nde en iyiler sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Antik Tiyatro’da düzenlenen 16’ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, ‘Bale Yıldızları Akşamı/Balenin En İyileri’ gösterileriyle sahne aldı.

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Festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Marius Petipa’nın koreografisini yaptığı, Mihail Sosnovschi’nin düzenlediği gösteriyi yaklaşık bin 500 kişi izledi. 15 kişilik ekibin sahnelediği iki perdeden oluşan gösteride, dünyaca ünlü ‘Kuğu Gölü’, ‘Don Kişot’, ‘Carmina Burana’, ‘Giselle’ balelerinden ve vals gösterilerinden örnekler sahnelendi. 90 dakika süren gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
 

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