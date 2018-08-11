Bale Festivali’nde en iyiler sahnelendi

Festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Marius Petipa’nın koreografisini yaptığı, Mihail Sosnovschi’nin düzenlediği gösteriyi yaklaşık bin 500 kişi izledi. 15 kişilik ekibin sahnelediği iki perdeden oluşan gösteride, dünyaca ünlü ‘Kuğu Gölü’, ‘Don Kişot’, ‘Carmina Burana’, ‘Giselle’ balelerinden ve vals gösterilerinden örnekler sahnelendi. 90 dakika süren gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.