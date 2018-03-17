Balıkesir’den Bitlis’e gönül köprüsü

Balıkesir Gönül Elçileri ile Tatvan Gönül Elçileri tarafından kurulan gönül köprüsü kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Ödemiş ve koordinatör Sıdıka İmran Tolacıoğlu ile birlikte Tatvan’ı ziyaret etti. Oluşturulan gönül köprüsü kapsamında Tatvan ilçe merkezinde hasta ziyareti gerçekleştirildi.

ÇOK ANLAMLI ZİYARET

Yaklaşık 10 yıldır yatalak hasta olan Fadile Akıntı Fuar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret edildi. Bu anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden 2 çocuk annesi Fadile Akıntı, yakın ilgilerinden dolayı gönül elçilerine teşekkür etti. Hastanın genel durumu ve ailenin ihtiyaçları hakkında gerekli bilgileri alan gönül elçileri, yapılması gerekenler hakkında gerekli bilgileri not alarak evden ayrıldı.

Gönül Köprüsü kapsamında, yaklaşık 10 yıldır yatalak hasta olan Fadile Akıntı Fuar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret edildi.