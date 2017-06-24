Başkan Uğur başak tarlasında hasat yaptı

Törenin ardından yine Pamukçu’da bir tarlaya giden Başkan Uğur, burada hasat yapan çiftçileri selamladı, sohbet etti. Milletvekili Mahmut Poyrazlı ile başak tarlasındaki biçer dövere binerek, direksiyona geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, dev biçerdöveri bir süre kullanarak arpa hasadı yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Daire Başkanı Mekin Tüzün ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve BATAŞ Genel Müdürü İsmail Çoban’ın da eşlik ettiği Başkan Uğur, çifçtilere bereketli bir hasat sözeno dileğinde bulundu. Başkan Uğur, “ Hasat sezonu bereketli olsun. Tarlada izi olanın harmanda sözü olur. Bizim tarlada izimiz var harmanda da sözümüz var. Ben bütün çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum” diye konuştu.