Buca’da engellilere iş fırsatı

Bedensel engelli bireylere mesleki beceri kazandırılması ve girişimcilik konusunda bilgilendirerek, iş dünyasına katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla projelendirilen program ilk derslerine başladı.

AB’den hibe desteği de alan 100 bin Euro bütçeli ‘Meslek Edinin Engelleri Kaldırın’ projesi kapsamında toplam 36 engelli vatandaş web tasarımı ve masaüstü yayıncılık eğitimi alarak, iş hayatı için ilk atılımını yapacak.Buca Belediyesi, Buca Engelliler Derneği ve Konak Rotary Kulübü ile Buca’da yaşayan engelli vatandaşların meslek sahibi olması için iş birliği yaptı. AB’nin ‘Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi’ hibe programı kapsamında da desteklenen, engelli vatandaşlara mesleki beceri kazandırmayı amaçlayan ve Buca Belediyesi’nin derslik desteği verdiği ‘Meslek Edinin Engelleri Kaldırın’ projesi Çamlıkule Kültür Merkezi›nde başladı.

3 GRUPTA EĞİTİM

100 bin Euro bütçeye sahip, yüzde 95 oranında Avrupa Birliği hibe desteği almaya hak kazanmış olan proje kapsamında düzenlenecek meslek edindirme kursu 3 grup halinde düzenlenecek ve toplam 36 bedensel engelli vatandaşa verilecek. Bedensel engelli bireylerin meslek edinmesine yönelik hazırlanan proje 12 aylık bir dönemi kapsıyor. Web tasarımı, Matbaa-Masaüstü Yayıncılık eğitimlerinin verileceği kursta yılda 12 engelli vatandaş ders görecek. 3 grup halinde düzenlenecek kursta toplam 36 vatandaş eğitim görecek.

Buca Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından verilecek eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek ve İŞKUR’a kayıtları yapılarak iş bulma fırsatları artırılacak. Buca Belediyesi Çamlıkule Kültür Merkezi’nde verilecek olan kursa katılan engelli kursiyerler için ücretsiz servis hizmeti de sağlanıyor.