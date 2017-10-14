Büyükşehir’den bilardoya destek

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3. Etap Müsabakaları Avlu Balıkesir’de başladı. Bir hafta sürecek olan ve Dünya Şampiyonaları’nda dereceler elde eden sporcularında katıldığı şampiyonanın ilk gününde Başkan Uğur, bilardo ustalarını yalnız bırakmadı. 600’e yakın sporcunun mücadele ettiği müsabakayı bir süre izleyen Başkan Uğur, sporculara başarılar diledi.

Ezo’dan Zeytin Üreticisine Destek

Ederemit Ziraat Odası (EZO), 5 yıldır sürdürdüğü zeytin üreticilerine makine desteğini bu yıl da devam ettirdi. EZO Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, bu sezon odanın kendi imkanları ile vadeli olarak 32 üreticiye zeytin hasat makinası verdiklerini ifade etti. Zeytin hasadında maliyeti en aza indirmek ve üreticiye kolaylık sağlamak amacıyla, Edremit Ziraat Odası Zeytin Hasat Makinesini, peşinatsız olarak, 2 yıl vade ile oda üyelerine veriyor. 5 yıldır sürdürülen ve 200’ün üzerinde makine desteği sağlanan proje hakkına bilgi veren Ali Yılmaz Diker, “Edremit Ziraat Odası olarak 32 üyemize modern zeytin silkme makinesi veriyoruz. Hasadı kolaylaştırmak ve yaşanan işçi sıkıntılarını gidermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. 5 yıldır 200›den fazla makineyi çiftçimize peşinatsız ve 2 yıl vadeli olarak sunuyoruz. Bizler zeytin ağacına sırık vurulmasını istemiyoruz. Makineli hasat ile bir sene var, bir sene yok yılı da ortadan kalkmış oluyor. Makinalı hasadı desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Zeytin hasat makinelerine kavuşan üreticiler de EZO yöneticilerine teşekkür ederek, makinelerinin kullanımı hakkında yetkililerden eğitim aldı.